Bursa'da suç örgütü operasyonunda çok sayıda silah ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı

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Bursa'da suç örgütleriyle iltisaklı kişilere yönelik operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütleriyle iltisaklı şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek, kurusıkı tabanca, fişek ve silah parçaları ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan U.Ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA