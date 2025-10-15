Bursa'da Suç Örgütlerine Operasyon: 16 Tutuklama

BURSA merkezli 5 ilde 'Çirkinler' ve 'Daltonlar' suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli tutuklandı.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt faaliyeti kapsamında yağma ve ruhsatsız silah ticareti suçlarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmada Yıldırım ilçesinde bir iş yerinin kundaklanması olayının, 'Çirkinler' suç örgütüne üye 3 şüpheli tarafından gerçekleştirildiği saptandı. Yine aynı ilçede 'Daltonlar' suç örgütüne üye 6 şüphelinin tehdit ve baskı yaparak haksız kazanç elde etmeye çalıştığı anlaşıldı.

Nilüfer ilçesinde ise bir iş yerinin kurşunlanma olayının 'Daltonlar' suç örgütüne üye 6 şüpheli tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. 1 kişinin de kaçak silah imalatı ve ticaretine karıştığı ortaya çıktı.

Elde edilen bilgi ve belgelerin ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik Bursa merkezli Ankara, Sakarya, İstanbul, İzmir ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda 16 kişi yakalanırken, 10 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve 1 havalı tüfek ele geçirilirdi.

16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 16 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 16 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Yiğithan HÜYÜK Kamera: BURSA,