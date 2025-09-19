Bursa'da Su Tasarrufu ve Sağlık Konulu Konferans Düzenlendi

Bursa'da düzenlenen "Sağlıkta su ve önemi" konulu konferansta suyun hayati rolü ve tasarrufunun gerekliliği ele alındı.

Türk Ocakları Bursa Şubesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir katıldı.

Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Dede Efendi Salonunda gerçekleştirilen konferansta sağlıkta suyun önemi ele alındı.

Prof. Dr. Yusuf Demir AA muhabirine yaptığı açıklamada, suyun öneminin topluma aktarılmasının bir görev olduğunu söyledi.

Suyu tanımadan suya sahip çıkılmasının mümkün olmadığını belirten Prof. Dr. Demir şöyle konuştu:

"Son yıllarda Türkiye'de yaşanan kuraklık, özellikle yağış rejimlerindeki değişikliklerden Bursa ve Marmara Bölgesi de oldukça etkileniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sayfasında kuraklık haritaları vardır. Son 3-6-9 aylık haritaları incelediğimizde Bursa başta olmak üzere Marmara Bölgesi Türkiye'nin son 9 aydaki hemen hemen en kurak bölgesi. Özellikle Uludağ'daki su kaynakları bu süreçten etkilenmiş. Kaynaklarımız, pınarlarımız kuruma tehlikesiyle karşı karşıya."

Bursa'da önümüzdeki süreçte yaşanacak su problemine vurgu yapan Demir, "Bursa'yı besleyen su kaynaklarının doluluk oranlarını hepimiz biliyoruz. Belediyeler bu sürece yönelik önlemler almış ama yeterli değil. Bunun için halkımızın dikkatli olması, suyu tasarruflu kullanması gerekiyor." dedi.

Su tasarrufu konusunda toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Demir, "Bir damla su bir candır. Toplumumuz suyu tanımıyor. Suyu tanırsak, bir damla suyu korumanın bir canı korumak kadar önemli olduğunu görebiliriz. O yüzden su hayattır. Su hepimiz için gelecektir. Maalesef Türkiye son yıllarda hem yaz hem kış kuraklıklarını yaşıyor." ifadesini kullandı.

Konferansta, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu çeşitli eserler seslendirdi.