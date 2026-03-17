Haberler

Su sanıp asit içti, öldü

Su sanıp asit içti, öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orhangazi ilçesinde turşuculuk yapan Ahmet İnanç, evinde su sanarak içtiği asidin ardından hastaneye kaldırıldı, ancak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde su sandığı asidi içen Ahmet İnanç (54), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Gedelek Mahallesi'nde meydana geldi. Turşuculuk yapan Ahmet İnanç, evinde bulunan şişedeki asidi, su sanarak içti. İnanç'ın fenalaştığını gören ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesin sonrası İnanç, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet İnanç, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail basınından gündem yaratacak iddia

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Doğruysa ortalık fena karışır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

200 bin TL ceza yiyen sürücüden küstah sözler: Polislerden de tiksindik

200 bin TL ceza yiyen sürücüden polise küstah sözler
İngilizce konuşup Trump'la alay etti: Savaşın sonucu sahada belirlenir, tweetlerle değil

Trump'ı küplere bindirecek görüntü
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı

Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı! Mücteba Hamaney...
Milli yıldızımızın model sevgilisine beğeni yağıyor

Herkes onu konuşuyor!
200 bin TL ceza yiyen sürücüden küstah sözler: Polislerden de tiksindik

200 bin TL ceza yiyen sürücüden polise küstah sözler
At eti yiyen kadın o anları kayda alıp paylaştı: İlk lokmada...

At eti yiyen kadın o anları kayda alıp paylaştı: İlk lokmada...
Trump'ın 'Alma onuru benim olacak' dediği Küba karanlığa gömüldü

Trump'ın "Alma onuru benim olacak" dediği ülkede esrarengiz gelişme