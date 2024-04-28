TikTok'ta çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açan kadın tutuklandı
Bursa'da "Karagül" kullanıcı adıyla TikTok canlı yayını açan ve yayın sırasında kafasını kapıya çarpan oğlunun yaralanmasına aldırış etmeyen kadınla ilgili harekete geçildi. Bursa polisi tarafından gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı hakimlikçe "müstehcenlik" suçundan tutuklandı.
Bursa'da 177 bin takipçisi bulunan ve "Karagül" ismiyle TikTok yayını açan M.C. isimli bir kadın yayın esnasında kafasını odanın kapısına çarpan oğlunun kanlar içinde kalmasına aldırmadan yayına devam etti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine gözaltına alınan kadın tutuklandı.
3 FARKLI SUÇTAN SORUŞTURMA AÇILDI
Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan M.C. (28) hakkında "kasten yaralama", "aile yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" ve "müstehcenlik" suçlarından soruşturma başlatıldı.
TUTUKLANDI
Polis ekiplerince gözaltına alınan M.C. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe "müstehcenlik" suçundan tutuklandı.
ATATÜRK'E DE HAKARET ETMİŞ
Öte yandan M.C.'nin daha önce de 7 yaşındaki kızını dövdüğü, rahat canlı yayın yapabilmek adına oğlunu banyoya kilitlediği ve Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaretlerde bulunduğu ortaya çıktı.