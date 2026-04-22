Doğal gaz kutusunu yumruklayıp kırdılar; o anlar kamerada

Olay, 3 Nisan'da Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen 2 kişiden biri, bir apartmana ait doğal gaz kutusuna yumruk atarak kırarken, diğeri ise arkadaşının yumrukladığı anları cep telefonuyla kaydetti. Şüpheliler olayın ardından hızla uzaklaşırken, yaşananlar çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, apartmanda oturanların şikayeti üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı