Tabancayla kayınpederini öldürüp, kayınbiraderini yaraladıktan sonra kaçtı
İnegöl'de Adem Ünver, kayınpederi Ahmet Kalkancı'yı tabancayla öldürdü ve kayınbiraderi Halil Can Kalkancı'yı yaraladı. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.
ATEŞ ETTİĞİ ANLAR KAMERADA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Adem Ünver'in, kayınpederi Ahmet Kalkancı'yı sokak ortasında tabancayla öldürüp, kayınbiraderi Halil Can Kalkancı'yı yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Adem Ünver'in tartışıp ateş açtığı kayınpederi ve kayınbiraderi tarafından sokakta kovalandığı, Ünver'in elinde tabancayla kaçarken geri dönüp ateş ettiği görüldü. Karnından vurulan Ahmet Kalkancı'nın yere yığıldığı anlar da görüntüye yansıdı.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
