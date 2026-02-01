Haberler

Tabancayla kayınpederini öldürüp, kayınbiraderini yaraladıktan sonra kaçtı

Tabancayla kayınpederini öldürüp, kayınbiraderini yaraladıktan sonra kaçtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnegöl'de Adem Ünver, kayınpederi Ahmet Kalkancı'yı tabancayla öldürdü ve kayınbiraderi Halil Can Kalkancı'yı yaraladı. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

ATEŞ ETTİĞİ ANLAR KAMERADA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Adem Ünver'in, kayınpederi Ahmet Kalkancı'yı sokak ortasında tabancayla öldürüp, kayınbiraderi Halil Can Kalkancı'yı yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Adem Ünver'in tartışıp ateş açtığı kayınpederi ve kayınbiraderi tarafından sokakta kovalandığı, Ünver'in elinde tabancayla kaçarken geri dönüp ateş ettiği görüldü. Karnından vurulan Ahmet Kalkancı'nın yere yığıldığı anlar da görüntüye yansıdı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Ürek'e son veda! Kardeşi tabutuna yaslanıp gözyaşlarına boğuldu

Kardeşe acı veda! Tabuta yaslanıp gözyaşlarına boğuldu
Epstein ile yazışmaları ortaya çıkan Slovakya Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti

"Utanç" belgelerinde adı geçiyordu! İstifa etmek zorunda kaldı
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi

Herkes bu görüntüyü paylaşıyor: İğrenç, insan eti yediler
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
Fatih Ürek'e son veda! Kardeşi tabutuna yaslanıp gözyaşlarına boğuldu

Kardeşe acı veda! Tabuta yaslanıp gözyaşlarına boğuldu
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'ı epey zora sokacak görüntü