Bursa'da sitenin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedaviye alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da sitenin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedaviye alındı

AA - Uğur Ulu - Güncel
 - Güncelleme:
Bursa'da sitenin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedaviye alındı

Bursa'da sitenin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı.

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'da sitenin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı.

Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'ndeki sitenin sakinleri, bahçede bulunan havuzda bir çocuğun çırpındığını gördü.

Çocuğu havuzdan çıkaran site sakinleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, sitede yaşamadığı öğrenilen ve henüz kimliği tespit edilemeyen 10 yaşlarındaki erkek çocuğunu Bursa Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Tedavisi süren çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'da sitenin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedaviye alındı

Bursa'da sitenin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedaviye alındı

AA / Uğur Ulu - Güncel

Osmangazi, Bursa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title