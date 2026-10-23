Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa'da sinyalizasyon lambasına çarpan alkollü sürücüye 420 bin lira ceza kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan alkollü sürücü, otomobiliyle sinyalizasyon lambasına çarptı. Kontrolde 1,54 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 420 bin lira ceza uygulandı ve işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 420 bin lira ceza uygulandı???????.

Kurtoğlu Mahallesi Gökdere Bulvarı'nda, 16 ATK 997 plakalı otomobille seyir halinde olan A.Ç, denetim yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalıştı.

A.Ç'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil sinyalizasyon lambasına çarptı.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde A.Ç'nin 1,54 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücüye, 420 bin lira ceza uygulandı.

A.Ç. işlemlerinin yapılması için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
Bu haber 156 sitede yayınlandı.
Putin’den Avrupa’ya tepki: Siyasi şizofreni yaşıyorlar

Sözleri Avrupa ülkelerini çok kızdıracak cinsten

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş maçında inanılmaz pozisyon! Tepkiler çığ gibi

Verilen karar futbolseverleri isyan ettirdi

Salah alev alev yanıyor! 13 yıl sonra bir ilk

Bu adamı kim durduracak? Alev alev yanıyor
Milyonların sevgilisi kaza yaptı! Arabası bu hale geldi

Milyonların sevgilisi kaza yaptı! Arabası bu hale geldi
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı Yeni Parti'ye katıldı

Kadıköy Belediye Başkanı yeni adresini duyurdu

Mustafa Sarıgül'ün eski dünürü hala teslim olmadı! Bankacılıktan akaryakıta her sektörde şirketi var

Eski dünürü de fon soruşturmasında aranıyor! Mal varlıkları donduruldu
Uşak Belediyesi soruşturmasında eski CHP İl Başkanı ile eski Uşakspor Başkanı dahil 6 kişiye tahliye

Uşak Belediyesi soruşturmasında 6 tahliye! Eski başkanlar dahil
Ölü bulduğu adamın evine çöktü! Polis memurunun planı yıllar sonra ortaya çıktı

Polis memuru ölü bulduğu adamın evine çöktü