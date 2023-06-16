Bursa'da şimşekler geceyi aydınlattı

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde şimşekler geceyi aydınlattı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde saat 23.00 itibariyle başlayan şimşek çakması geceyi aydınlattı. Ardı ardına çakan şimşekler güzel görüntüler oluştururken, ilerleyen saatlerde lokal yağışlar bekleniyor. Mudanya'da hava sıcaklığı 23 derece ölçülürken, nem ise yüzde 80 olarak belirlendi. Mudanya ve çevresinde hafta sonu yağışlı hava bekleniyor.