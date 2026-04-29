Bursa'da silahlı saldırıda ölen avukatın cenazesi defnedildi

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, bir araçtan silahla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden avukatın cenazesi toprağa verildi.

İlçeye bağlı Ağaköy Mahallesi'nde, 16 AGB 45 plakalı araçtan silahla yolda yürüyen kişilere ateş edilmesi sonucu Elif Çalışkan (40) ile avukat Hatice Kocaefe (28) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Kocaefe, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı Çalışkan'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Jandarma ekipleri, yaptığı araştırmada olayı gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheli Hakkı Ç. (49) ile Elif Çalışkan arasında alacak verecek meselesi dolayısıyla husumet bulunduğunu, ölen Hatice Kocaefe'nin ise Elif Çalışkan'ın avukatlık görevini üstlendiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin olayı gerçekleştirmesi ve otomobille kaçması çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İstanbul Barosu'na kayıtlı Kocaefe'nin cenazesi Odunluk Merkez Cami'nde kılınan namazın ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Odunluk Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, avukatlar ile aile üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç
