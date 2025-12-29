Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi'nde Erdinç Ç. ile Selim Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdinç Ç, tabancayla Selim Ç'yi (36) sol bacağından vurarak yaraladı.

Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın ardından kaçtığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.