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Bursa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kafede çıkan silahlı kavgada Nurullah B. ayağından vurularak yaralandı. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Nurullah B. ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, 75. Yıl Mahallesi Fincan Sokak'taki bir kafede tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Nurullah B, kafenin önünde ayağından tabancayla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç
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