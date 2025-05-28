Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağından yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlattı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Selimzade Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu F.Ö. bacağından silahla yaralandı.

Yaralı kişi özel araçla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
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