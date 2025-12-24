Bursa'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bursa'da düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, kaçak tütün mamullerinin satışlarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Ş.Ş. ve E.Ş'nin Çiftehavuzlar Mahallesi'ndeki ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 9 bin 600 paket sigara, 91 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 90 kilogram kıyılmış tütün ve 2 otomatik sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.