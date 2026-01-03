Haberler

Bursa'da lodos etkili oldu; reklam tabelaları devrildi

Güncelleme:
Bursa'da saatteki hızı 51 kilometreye ulaşan lodos, konteyner yapıların yola sürüklenmesine ve ağaçların araçların üstüne devrilmesine neden oldu. Otobüs durağı da rüzgara dayanamadı.

KONTEYNER YAPILAR SÜRÜKLENDİ, AĞAÇLAR ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Bursa'da, saatteki hızı 51 kilometreye ulaşan lodos yaşamı olumsuz etkilerken, Orhaneli yolu üzerindeki konteyner yapılar yola sürüklenip devrildi. Otobüs durağı da kuvvetli rüzgara dayanamazken, kökünden sökülen bir ağaç ise hafif ticari araçların üzerine devrildi.

Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
