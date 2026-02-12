Bursa'da mısır yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu
Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi ve çıkış nedeni araştırılıyor.
İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Hüseyin T. (35) yönetimindeki 16 BUD 825 plakalı mısır yüklü tır, Bursa-Ankara kara yolu Ümitalan Mahallesi yakınlarında motor bölümünden yanmaya başladı.
Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
