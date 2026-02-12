Haberler

Bursa'da mısır yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu

Bursa'da mısır yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi ve çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halirdeki tırda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Hüseyin T. (35) yönetimindeki 16 BUD 825 plakalı mısır yüklü tır, Bursa-Ankara kara yolu Ümitalan Mahallesi yakınlarında motor bölümünden yanmaya başladı.

Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Kadir İnci - Güncel
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli

Bakan Gürlek'in ilk icraatı: Yargıdaki kanayan yaraya parmak basıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor

Arda'yı keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama
Prof. Dr. Şener ezberleri bozdu! Olası İstanbul depremi için yeni tahmin: Nokta atışı yaptı

Olası İstanbul depremi için yeni tahmin: Nokta atışı yaptı!
Mert Ramazan Demir'in yeni dizisindeki partneri belli oldu

Yeni dizisindeki partneri belli oldu
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu

Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
Arda Güler'i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor

Arda'yı keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama
Beren Saat ilk şarkısının klibiyle hayranlarını şaşırttı

İlk şarkısını çıkardı, klibini görenler tanıyamadı
Aziz İhsan Aktaş kirli para trafiğini tek tek anlattı! 'Rüşveti kadayıf kutularında gönderdik'

Kirli para trafiğini anlattı! "Rüşveti kadayıf kutularında gönderdik"