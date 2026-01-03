Bursa'da seyir halindeki otomobil yandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından duman çıkması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde seyir halindeki M.A. (20) idaresindeki 16 MC 5720 plakalı otomobilin motor kısmından dumanların yükselmeye başladı.
Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek durdurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.
Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel