Bursa'da Servis Otobüslerinde Yangın: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
Bursa'da bakım için bırakılan park halindeki 3 servis otobüsü, yangın sonucunda hurda yığını haline geldi. Yangının çıkış anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasında kaydedildi. Sabotaj ihtimali araştırılıyor.
YANGININ ÇIKIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Bursa'da bakım için yetkili servise bırakılan park halindeki 3 servis otobüsünün hurda yığınına döndüğü yangının çıkış anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yangından yaklaşık 20 dakika önce ilk yanan 16 BAH 068 plakalı servis otobüsün yanına bir kişinin gelip kapıyı açtığı, bir şeylerle uğraştıktan sonda kapıyı kapatarak ayrıldığı, bir müddet sonra da otobüsün yanmaya başladığı görüldü. Yangın ile ilgili sabotaj ihtimali de araştırılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel