Bursa'da Servis Otobüslerinde Yangın: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

YANGININ ÇIKIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bursa'da bakım için yetkili servise bırakılan park halindeki 3 servis otobüsünün hurda yığınına döndüğü yangının çıkış anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yangından yaklaşık 20 dakika önce ilk yanan 16 BAH 068 plakalı servis otobüsün yanına bir kişinin gelip kapıyı açtığı, bir şeylerle uğraştıktan sonda kapıyı kapatarak ayrıldığı, bir müddet sonra da otobüsün yanmaya başladığı görüldü. Yangın ile ilgili sabotaj ihtimali de araştırılıyor.