Otomobil sürücülerinin 'şerit' kavgası kask kamerasında

Güncelleme:
Bursa'da iki otomobil sürücüsü, aynı şeridi paylaşamayınca yol ortasında 'şerit' kavgası yaptı. O anlar bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

BURSA'da trafikteki sürücülerin 'şerit' kavgası, bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Osmangazi ilçesi Ankara Yolu'ndan kent merkezi istikametine seyir halinde olan iki otomobilin sürücüsü, bir anda araçlarıyla aynı şeride geçti. Sürücüler, araçlarını birbirlerinin üzerine sürerek trafiği tehlikeye attı. Aynı şeridi paylaşmaya çalışan sürücülerin 'şerit' kavgası, arkadan gelen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
