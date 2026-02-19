Haberler

Bursa'da şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi

Bursa'da şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da, "Büyük Aile Sofraları" programı kapsamında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları iftarda bir araya geldi.

Bursa'da, "Büyük Aile Sofraları" programı kapsamında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları iftarda bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Bursa Valiliği tarafından şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları için Sadabad Sarayı'nda iftar yapıldı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, programda, millet olarak geleceğe umutla bakmayı vatan, millet ve bayrak sevgisi uğruna canları çekinmeden feda eden aziz şehitler ve gazilere borçlu olduklarını söyledi.

Bağımsızlık ve birlik ruhunun ölümsüzleşen timsalleri olarak kahramanlıkların asla unutulmayacağını ifade eden Ayyıldız, şöyle konuştu:

"Şehitlerimiz ve gazilerimizin bize emanet ettiği bu kutsal mirasa sahip çıkarak ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımanın azim ve kararlığındayız. FETÖ ve PKK gibi milletimizin istiklal ve istikbaline kasteden her türlü terör örgütüyle mücadeleyi sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde milletimizden aldığımız güçle, azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle başta aziz şehitlerimiz olmak üzere kahraman gazilerimizi, ülkemizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, milletvekilleri ve protokol üyelerinin de katıldığı programda şehitler için dualar edildi.

Kaynak: AA " / " + Sergen Sezgin -
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz

Trump defalarca tehdit ettiği ülke ile anlaşma için tarih verdi
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız

Bakan Fidan, direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Burası İngiltere değil Türkiye! Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest

Burası İngiltere değil Türkiye! Yapılan jest tartışma yarattı
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu

Hastanedeki nöbetini bitirdi, otomobilinde ölü bulundu
Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik

Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor

Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor
Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi

İki yıldız isim Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'inde