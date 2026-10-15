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Bursa'da sanal medyada suç örgütlerini özendiren 25 kişi gözaltına alındı

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Bursa'da sanal medyada suç örgütlerini özendiren 25 kişi gözaltına alındı
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Bursa'da sanal medya üzerinden suç örgütlerini özendirip eleman temin ettiği belirlenen 25 kişi, eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. 29 adreste yapılan aramalarda çok sayıda tabanca, tüfek ve fişek ele geçirildi; soruşturma sürüyor.

BURSA'da sanal medya üzerinden suç örgütlerini özendirici yayınlar yaparak eleman temin ettiği belirlenen 25 kişi, gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerini ve örgütsel faaliyetleri özendirici, övücü nitelikte sanal medya paylaşımları yapan, bu yapılar içerisinde yer almak isteyenlere yönelik çağrıda bulunan ve silahlı eylemlerde kullanılacak elemanların teminine yönelik faaliyette bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Suç teşkil eden paylaşım yaptıkları belirlenen 29 şüpheliye yönelik 29 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda tabanca, tüfek ve çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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