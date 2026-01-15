Bursa'da ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İznik'te bir evde çok sayıda silah olduğu bilgisi üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, silahlara ait çok sayıda mermi ile 2 bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.Ö. ile C.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.