Bursa'da ruhsatsız silah operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Bursa'da ruhsatsız silah operasyonunda 1 zanlı yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ateşli silah ve kesici alet bulunduran, bu materyallerin ticaretini veya yasa dışı muhafazasını yapan kişilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramada seri numarası kazınmış tüfek ve bu tüfeğe ait farklı kapasitelerde 3 şarjör ile aparatlar, ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda şarjör, 30 mermi, 55 kurusıkı fişeği, 24 adet farklı markalarda 12 kalibre dolu kartuş, kelebek bıçak ve komando bıçağı ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan G.G'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.