Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 400 bin lira ceza
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 400 bin lira ceza uygulandı.

İnegöl ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Orhaniye Mahallesi'nde uygulama gerçekleştirdi.

Uygulama sırasında ekipler, şüphelendikleri 07 BCC 086 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu araç önü kesilerek durduruldu.

Araç sürücüsü Mustafa G'nin (28) 2,23 promil alkollü olduğu belirlendi.

Aday sürücüye alkollü araç kullanmaktan ve "dur" ihtarına uymamak nedeniyle toplam 400 bin lira ceza uygulandı.

Mustafa G'nin ehliyeti iptal edilirken araç ise 60 gün trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Kadir İnci
Trump'tan müzakere kararı: İran ile görüşmeleri tek taraflı iptal ettim

Trump'tan müzakere masasına fren! Resmen ilan etti
Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı

Yine aynı ev yine aynı kabus! İçeri giren ekipler şok oldu
ABD askerlerinin yemek krizi iddiası: Yeni görüntüler sızdı

Dev gemide yemek skandalı: Pentagon reddetti ama yeni kareler sızdı!
Göztepe galibiyeti hatırladı, Antalyaspor küme düşme hattında kaldı

Yine kazanamadılar! 1. Lig'e düşmeleri hiç sürpriz olmaz
Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı

New York'un Müslüman belediye başkanı haddini aştı
Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı

Yine aynı ev yine aynı kabus! İçeri giren ekipler şok oldu
Bekçilerin çalışma saatleri değişiyor: Gündüz okullarda görevlendirilebilecekler

Bekçilerin çalışma saatleri değişiyor! O yerlerde görevlendirilecekler
Göç ediyor gibi gözükseler de gerçek çok farklı! Görüntüdeki isimlerin kim olduğuna epey şaşıracaksınız

Dağları tepeleri aşıp göç ediyor gibi gözükseler de gerçek epey farklı