Bursa'da Polisi Esnaf ve Vatandaşlarla Bilgilendirme Çalışması
Harmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü, esnaf ve vatandaşlara trafik güvenliği, dolandırıcılık ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı. Ekipler, vatandaşlara broşür dağıttı.
Bursa'nın Harmancık ilçesinde polis ekipleri esnaf ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.
Harmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlara trafik güvenliği, dolandırıcılık ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.
Ekipler, çalışma kapsamında vatandaşlara broşür de verdi.