Bursa'da piknik yaparken bulduğu top mermisini müzeye getirdi

Güncelleme:
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi, piknik yaparken bulduğu patlamamış top mermisini Arkeoloji Müzesi'ne getirerek yetkililere teslim etti. Merminin patlamamış olduğu tespit edilirken, bomba imha ekibi incelemeye aldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ikamet eden P.A, yaklaşık 10 gün önce Gürsu ilçesinde piknik yaptığı sırada top mermisi buldu.

Top mermisini evine götüren P.A, daha sonra bunu Kültürpark'taki Arkeoloji Müzesi'ne getirerek burada görevlilere teslim etti.

Müze görevlisinin ihbarda bulunması üzerine müzeye polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede merminin patlamamış olduğu tespit edildi. Top mermisi, bomba imha ekibi tarafından incelemeye alındı.

P.A, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
