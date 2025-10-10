Bursa'da Pembe Lambalar Projesi ile Meme Kanserine Dikkat Çekiliyor

Bursa'da meme kanserinde erken tanıya dikkati çekmek için Pembe Lambalar Projesi hayata geçirildi.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın bir kısmı, Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle direkleri pembe kumaşlarla kaplanan sokak lambaları, pembe renkte aydınlatıldı.

UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu, projeye ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017 yılından bu yana her ekimde kenti pembe ışıklarla aydınlattıklarını söyledi.

Meme kanserine karşı toplumsal farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Gençoğlu, "Farklı noktalarda yanan pembe lambalar, meme kanserinde erken teşhisin yaşam kurtarıcı değerini hatırlatan güçlü bir sembol niteliği taşıyor." diye konuştu.

Bursa İl Sağlık Müdürü Mustafa Çetin de projenin yalnızca kente renk katmadığını, toplumun sağlık bilincini de canlı tuttuğunu ifade etti.

Pembe lambaların, kadınlara meme kanserine karşı dikkatli olmayı ve düzenli taramanın hayati önemini hatırlatan sessiz bir çağrı niteliğinde olduğunu vurgulayan Çetin, şöyle konuştu:

"Şehirde yayılan pembe aydınlatmalar, farkındalığı güçlü bir simge. Meme kanseri, erken teşhis edildiğinde tedavi başarısı son derece yüksek bir hastalık. Bu yüzden kanser tarama çalışmaları, son derece önemli. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri'nde 40-69 yaş arası kadınlara ücretsiz mamografi hizmeti veriliyor. Bu merkezlerde kanser taramalarını gerçekleştiren vatandaşlar arasında şüpheli bulgular tespit edilenler, hızlıca tedavi merkezlerine sevk edilmekte ve böylece ciddi bir yük altına girmeden kanserden kurtulma şansı elde etmektedir. UEDAŞ ile yürüttüğümüz projeyle amacımız, erken tanının değerini çok daha geniş kesimlere ulaştırmak ve kadınları harekete geçirmek."