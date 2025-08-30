Bursa'da Parkta Oynayan Çocuklar Darbedildi

Bursa'da Parkta Oynayan Çocuklar Darbedildi
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, parkta oyun oynayan iki çocuk, bir kişi tarafından darbedilerek yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli gözaltına alındı.

BURSA'da parkta oyun oynayan 2 çocuğu darbeden Yusuf K. gözaltına alındı. Olaya dair anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi Dönüşüm Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki apartmanda yaşayan Yusuf K., henüz bilinmeyen nedenle parkta oyun oynayan Ömer E. (8) ile Ömer Eyymen I.'yı (6) darbedip yaraladı. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen olay sonrası vatandaşlar, Yusuf K.'yi çocuklardan uzaklaştırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı 2 çocuk ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Tedaviye alınan çocuklardan Ömer E.'nin sol omzunun alt kısmında kırık olduğu, hayati tehlikelerinin ise bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
