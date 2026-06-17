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'Park yeri' kavgasında boynundan bıçaklanan baba, göğsünden yaralanan oğluna tampon yaptı

'Park yeri' kavgasında boynundan bıçaklanan baba, göğsünden yaralanan oğluna tampon yaptı
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Bursa'da iki esnaf arasında park yeri yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Demir sopayla darbedilen bir kişi, baba ve oğlunu bıçaklayarak ağır yaraladı.

BURSA'da esnaf arasındaki 'park yeri' kavgasında demir sopayla darbedilen Muhammed A. (46), dükkan komşusu Savaş Dursun (52) ile Ahmet Dursun'u (23) bıçakladı. Boynundan bıçaklanan baba, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan oğluna tampon yapıp, başında ağladı.

Olay, saat 11.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Samanlı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; lastik dükkanı bulunan Savaş Dursun ve Ahmet Dursun ile dükkan komşuları olan demir doğrama atölyesi sahibi Muhammed A. arasında, iş yeri önüne araç park etme nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı-sopalı kavgaya dönüştü. Demir sopayla darbedildiği öne sürülen Muhammed A., baba ile oğlunu bıçakladı. Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ahmet Dursun yere yığıldı. Boynundan yaralanan Savaş Dursun ise oğlunun yarasına tampon yapıp, başında bekledi. Yerde yatan yaralı oğluna, 'Sakın ölme oğlum' diyerek ağlayan Savaş Dursun'u çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Savaş Dursun ile Ahmet Dursun, kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ahmet Dursun'un durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, Muhammed A. ise polis eşliğinde götürüldüğü hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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