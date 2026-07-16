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Bursa'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Bursa'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Panayır Mahallesi Derman Caddesi'nde iki grup arasında park meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine henüz isimleri öğrenilemeyen 3 kişi bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çekirge ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede toplanan kalabalık polis ekiplerince dağıtıldı.

Kaynak: AA / Semih Şahin
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