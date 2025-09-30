Haberler

Bursa'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Bursa'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
İnegöl ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, kısa sürede diğer araçlara da sıçradı. Olayda otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, çevre araçlarda maddi hasar oluştu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında otomobil küle dönerken, yanında bulunan cip ile minibüs de zarar gördü.

Yangın saat 17.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak üzerinde çıktı. Park halindeki 16 Y 7083 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bir anda alev topuna dönen otomobili gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Otomobildeki yangın, yan tarafında park halinde olan 16 BGD 058 cip ile 06 CKT 045 plakalı minibüse de sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda yangın söndürüldü. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale gelirken, cip ile minibüste de maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

