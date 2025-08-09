Bursa'da Park Halindeki Motosiklet Gaz Verince Kontrolden Çıktı

BURSA'da gaz verilen park halindeki motosiklet, kontrolden çıkarak masa ve sandalyelere çarptı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesindeki bir restoranda meydana geldi. Kurye, park halinde bulunan motosikleti dükkan içerisine almak istedi. Bu sırada kurye gaza basınca motosiklet, kontrolden çıktı. Kuryenin elinden fırlayan motosiklet restoran önünde bulunan masa ve sandalyelere çarparak devrilirken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.