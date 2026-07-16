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Bursa'da mahalleli arasında bıçaklı 'park etme' kavgası: 3 yaralı

Bursa'da mahalleli arasında bıçaklı 'park etme' kavgası: 3 yaralı
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Bursa'da araç park etme meselesi yüzünden başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ailelerin de dahil olduğu kavgada 3 kişi yaralandı.

BURSA'da araç park etme meselesi nedeniyle başlayan tartışma, taraflar arasında bıçaklı kavgaya dönüştü. Tarafların ailelerinin de olaya dahil olmasıyla kavga büyürken, bıçak darbeleriyle yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 2'nci Derman Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde araç park etme meselesi nedeniyle sözlü tartışma yaşandı. Tartışma, tarafların aile üyelerinin de dahil olmasıyla kavgaya dönüşürken, yaşanan arbede de 3 kişi bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alıp kavgayı sonlandırırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılardan biri ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer 2 kişi ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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