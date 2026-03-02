Haberler

Bursa'da panelvan ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde panelvan ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Şahin Ö. (63) yönetimindeki 16 F 2587 plakalı panelvan, Ankara Caddesi ile Gazimagosa Caddesi'nin kesiştiği kavşakta Hakan A. (35) idaresindeki 16 M 06129 plakalı özel halk minibüsüyle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otobüsteki yolcu Necla Y. (39) yaralandı.

Özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Kadir İnci
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

