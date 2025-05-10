Bursa'da Palet Fabrikasında Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tahtalı Mahallesi'ndeki bir palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm alana yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.