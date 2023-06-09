Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bursa'da özel harekat destekli 'Temizlik 1' operasyonunda 41 şüpheli yakalandı

Bursa'da özel harekat destekli "Temizlik 1" operasyonunda 41 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Bursa'da bazı suçlardan aranan şüphelilere yönelik şafak vakti gerçekleştirilen "Temizlik 1" operasyonunda 41 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da bazı suçlardan aranan şüphelilere yönelik şafak vakti gerçekleştirilen "Temizlik 1" operasyonunda 41 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, gasp, yaralama, hırsızlık gibi suçlardan aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Şafak vakti aralarında asayiş, özel harekat, terörle mücadele ile çevik kuvvet ekiplerinin de bulunduğu 500 polisle il genelinde belirlenen 46 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Koçbaşı yardımıyla girdikleri adreslerde arama yapan ekipler, 4'ü kadın 41 şüpheliyi yakaladı.

Kaynak: AA / Uğur Ulu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title