Bursa'da özel harekat destekli "Temizlik 1" operasyonunda 41 şüpheli yakalandı
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Bursa'da bazı suçlardan aranan şüphelilere yönelik şafak vakti gerçekleştirilen "Temizlik 1" operasyonunda 41 kişi gözaltına alındı.
Bursa'da bazı suçlardan aranan şüphelilere yönelik şafak vakti gerçekleştirilen "Temizlik 1" operasyonunda 41 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, gasp, yaralama, hırsızlık gibi suçlardan aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Şafak vakti aralarında asayiş, özel harekat, terörle mücadele ile çevik kuvvet ekiplerinin de bulunduğu 500 polisle il genelinde belirlenen 46 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Koçbaşı yardımıyla girdikleri adreslerde arama yapan ekipler, 4'ü kadın 41 şüpheliyi yakaladı.