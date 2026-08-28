Haberler

Mudanya'da yayaya çarpan otomobil can aldı

Mudanya'da yayaya çarpan otomobil can aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde otomobilin çarptığı 67 yaşındaki kişi, hayatını kaybetti.

E.S. (50) idaresindeki 16 AES 34 plakalı otomobil, Bursa Asfaltı Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Ç'ye (67) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Hatice Ç. olay yerine gelen ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hatice Ç, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü E.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı! İşte ilk ifadesi

Tolga Akış tutuklandı! Manifest kızlarıyla ilgili iddiayı doğruladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ederson'a uçarak gol atan yıldızı Acun Ilıcalı alıyor

Ederson'a uçarak gol atan yıldızı alıyor

Uçak indi! Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Şampiyonlar Ligi'ne giden Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Masaya oturdular

G.Saray'dan F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı geliyor
Üç yıldır aranıyordu! 'Ponzi Mine' için yolun sonu

'Ponzi Mine' için yolun sonu
Belinay'dan 'veda' gibi' şiir! 3 kardeşin ölümünün ardından babadan dikkat çeken talep

3 kardeşin ölümünün ardından aile karıştı! Babadan dikkat çeken talep
Evi kül olunca kiracısına çıkıştı: Senin yüzünden yandı

Canını zor kurtaran kadına bir darbede ev sahibinden
Ticarete atılan Halit Ergenç'in kapısında kuyruk oluştu

Ticarete atılan Halit Ergenç'in kapısında kuyruk oluştu