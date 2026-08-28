Mudanya'da yayaya çarpan otomobil can aldı
- Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi
Bursa'nın Mudanya ilçesinde otomobilin çarptığı 67 yaşındaki kişi, hayatını kaybetti.
E.S. (50) idaresindeki 16 AES 34 plakalı otomobil, Bursa Asfaltı Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Ç'ye (67) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan Hatice Ç. olay yerine gelen ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hatice Ç, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü E.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.