Bursa'da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı 13 yaşındaki bisikletli kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı 13 yaşındaki bisikletli kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Bursa-Ankara kara yolu kent merkezi istikametinde, Y.D. idaresindeki 16 L 6877 plakalı otomobil, bisikletiyle seyreden Ayşe Gölen'e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Gölen, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Gölen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA