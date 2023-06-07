Bursa'da otomobil yayalara çarptı

Mudanya'da otomobilin çarptığı 3 yayadan 2'si ağır yaralandı.

Halitpaşa Caddesi'nde Ö.Y. idaresindeki 41 SF 011 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen S.U, H.U, (66) ve İ.A'ya (63) çarptı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, çarpmanın şiddetiyle H.U. ve İ.A. savrularak yere düştü.

Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan S.U'nun hayati tehlikesinin olmadığı H.U. ile İ.A'nın ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Sürücü Ö.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.