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Bursa'da Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı

Bursa'da Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı
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İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, bir kamyonet otomobile çarparak 3 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetin otomobile çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde meydana geldi. Ömer A. (63) yönetimindeki 16 P 0486 plakalı kamyonet, önünde ilerleyen Abdulselam Y.'nin (29) kullandığı 34 KCM 929 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki İrem Ö. (20) ve kamyonetteki Sultaniye K. (45) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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