Bursa'da Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Arapzade Mahallesi'nde gerçekleşen kaza sonucunda yaralanan kişi, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Arapzade Mahallesi Santralyolu Caddesi 4 No'lu Sokak'ta, Dilek T. (30) idaresindeki 16 ANU 675 plakalı otomobil ile Nurhan G'nin (20) kullandığı 16 ABN 375 plakalı otomobil çarpıştı.
Nurhan G. yönetimindeki otomobil, çarpışmanın etkisiyle savrularak yol kenarındaki ağaca vurduktan sonra durabildi.
Kazada yaralanan Nurhan G, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.