Haberler

Bursa'da Oto Yedek Parça Dükkanında Yangın

Bursa'da Oto Yedek Parça Dükkanında Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir oto yedek parça dükkanında başlayan yangın, bitişik 3 iş yerine sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürebilirken, 4 iş yerinde hasar meydana geldi. Yangının nedeni üzerinde soruşturma başlatıldı.

BURSA'da oto yedek parça satan bir dükkanda çıkan yangın, bitişikteki 3 iş yerine sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, 4 iş yerinde hasar oluştu.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi Aksu Sokak'ta bulunan bir oto yedek parça dükkanında çıktı. İşletmeden çıkan alevler kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki 3 dükkana daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından iş yerlerinde hasar meydana geldi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump ile Netanyahu arasında gerilim! Telefonda azarlamış

Netanyahu'ya demediğini bırakmamış! İşte gündem olacak o cümle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafkasspor, geriye düştüğü maçta 8 kişi kalmalarına rağmen galip geldi

8 kişi kalmalarına rağmen geriye düştükleri maçı kazandılar
İsrail'in alıkoyduğu yaklaşık 170 kişi sınır dışı edilecek

İsrail, alıkoyduğu aktivistler için kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.