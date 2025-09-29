Haberler

Bursa'da Ortaokulda Şeker Tüketimi Nedeniyle 9 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Bursa'da bir ortaokulda kantinden şeker yiyen 9 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'da bir ortaokulda kantinden şeker yedikten sonra rahatsızlanan 9 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamzabey Mahallesi'ndeki Hamzabey Ortaokulu'nda meydana geldi. Kantinden şeker alıp yiyen 9 öğrencinin mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşaması üzerine, okul yetkilileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 4 öğrenci ambulansla, 5 öğrenci de ailelerinin isteği üzerine özel araçlarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
