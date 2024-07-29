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Bursa'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

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Bursa'nın Orhaneli ilçesi ile Keles ilçesi arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, alevlere müdahalesi devam ediyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesi ile Keles ilçesi arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Orhaneli ilçesi kırsal Firoz Mahallesi ile Keles ilçesi Közbudak Mahallesi arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, alevlere müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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