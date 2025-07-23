Bursa'da Ormanlık Alanda Erkek Cesedi Bulundu
İnegöl ilçesinde, Kurşunlu Mahallesi'nde bir tarlada hareketsiz yatan ceset, yapılan inceleme sonrası 29 yaşındaki Barış Ç.'ye ait olduğu tespit edildi. Olayın ardından cenaze Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.
Kırsal Kurşunlu Mahallesi Sandıkbaşı mevkisindeki tarlaya giden vatandaşlar, ağaçlık alanda hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, hayatını kaybettiği tespit edilen kişinin 29 yaşındaki Barış Ç. olduğu belirlendi.
Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Barış Ç'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel