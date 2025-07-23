Bursa'da Ormanlık Alanda Erkek Cesedi Bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Kırsal Kurşunlu Mahallesi Sandıkbaşı mevkisindeki tarlaya giden vatandaşlar, ağaçlık alanda hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, hayatını kaybettiği tespit edilen kişinin 29 yaşındaki Barış Ç. olduğu belirlendi.

Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Barış Ç'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.