Bursa'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü. Yangın, Paşayayla Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda meydana geldi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı.