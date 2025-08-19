Bursa'da Orman Yangınına Müdahale Sürüyor
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Başköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Başköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangının geniş alana yayılmaması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel