Bursa'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Kayapa Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kayapa Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
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