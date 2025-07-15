Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Akçalar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarların ardından yangın bölgesine sevk edildi. Havadan da helikopter destek sağlıyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Akçalar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yangın yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan helikopterlerin de destek verdiği yangını ekipler kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Güncel
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